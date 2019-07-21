Карпин «закипел» от решений арбитра матча «Ростов» — «Спартак»

Игра прошла в субботу на стадионе «Ростов-Арена» в рамках чемпионата России. Команды сыграли со счетом 2:2, причем последний мяч был забит после основного времени. Первыми гол забили ростовчане, через пару минут арбитр объявил пенальти в ворота «Ростова» из-за фола Евгения Чернова. Это решение вызвало шквал критики среди ростовских фанатов, о чем они начали делиться в социальных сетях. Многие заявили, что повода для пенальти не было.