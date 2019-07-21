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Posted 20 июля 2019, 21:17

Published 20 июля 2019, 21:17

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Карпин «закипел» от решений арбитра матча «Ростов» — «Спартак»

20 июля 2019, 21:17
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что «кипел» после матча со «Спартаком», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

Игра прошла в субботу на стадионе «Ростов-Арена» в рамках чемпионата России. Команды сыграли со счетом 2:2, причем последний мяч был забит после основного времени. Первыми гол забили ростовчане, через пару минут арбитр объявил пенальти в ворота «Ростова» из-за фола Евгения Чернова. Это решение вызвало шквал критики среди ростовских фанатов, о чем они начали делиться в социальных сетях. Многие заявили, что повода для пенальти не было.

«По действиям арбитра вы сами все видели. Я кипел после матча от игры, хочу поздравить ребят, горжусь ими, играли до конца вопреки всему. Могли выиграть и должны были выиграть», — заявил Карпин.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что игра получилась интересной и команды играли результативно. По его словам, первые минуты «Спартаку» не удались, так как пропускали много атак, но затем перевели мяч на половину соперника и начали создавать игру, которую хотели.

Всего игру посетили более 35 тысяч болельщиков, после нее из «Ростова» ушел капитан Александр Гацкан. Ранее он заявлял, что переходит в другую команду.

Карпин рассказал, что у него не было сомнений, выпускать в этом матче Гацкана или нет. По его словам, он должен был попрощаться с болельщиками.

#Спорт#Новости
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