Ливни, град и ураганный ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшее время

Posted 21 июля 2019, 17:04
Published 21 июля 2019, 17:04
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Погода может испортиться в ближайшие 1-3 часа, предупреждение касается также утра понедельника. Местами в регионе ожидаются ливни с грозой и градом.
Скорость ветра в этот период может достигнуть 22 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Ростове в понедельник и вторник будет жаркая погода с температурой до 32 градусов. После этого несколько дней будут идти дожди, воздух прогреется до 25 градусов.
До этого в городе из-за разгула стихии зафиксировали сразу несколько происшествий, так, в одном из гипермаркетов обрушился потолок.