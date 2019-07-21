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Posted 21 июля 2019, 17:04

Published 21 июля 2019, 17:04

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ливни, град и ураганный ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшее время

21 июля 2019, 17:04
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Ростовской области в воскресенье, сообщили в региональном УМЧС.

Погода может испортиться в ближайшие 1-3 часа, предупреждение касается также утра понедельника. Местами в регионе ожидаются ливни с грозой и градом.

Скорость ветра в этот период может достигнуть 22 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Ростове в понедельник и вторник будет жаркая погода с температурой до 32 градусов. После этого несколько дней будут идти дожди, воздух прогреется до 25 градусов.

До этого в городе из-за разгула стихии зафиксировали сразу несколько происшествий, так, в одном из гипермаркетов обрушился потолок.

#Общество#Новости
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