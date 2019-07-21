Полиция назвала причины нападения ОМОНа на болельщиков матча «Ростов» — «Спартак»

Posted 21 июля 2019, 08:24
Published 21 июля 2019, 08:24
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
«Во время игры болельщики нарушили общественный порядок и спровоцировали конфликт со стюардом, работающим на стадионе. После матча полицейские совместно с коллегами из Росгвардии задержали нарушителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержанные были привлечены к административной ответственности. Удалось не допустить развития конфликтных ситуаций, уточнили в УМВД.
Между тем очевидцы сообщили, что фанатов не выпускали на улицу, после чего начались волнения, которые привели к нападению ОМОНа на людей.
Матч состоялся в субботу на стадионе «Ростов-Арена», команды сыграли со счетом 2:2. Игра прошла в рамках чемпионата России.