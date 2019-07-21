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Posted 21 июля 2019, 07:15

Published 21 июля 2019, 07:15

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Жару и дожди пообещали жителям Ростова на следующей неделе

21 июля 2019, 07:15
В Ростове-на-Дону следующая неделя начнется с жаркой погоды, со среды пойдут дожди, проинформировал Гидрометцентр.

В воскресенье в городе будет идти дождь, температура воздуха поднимется до 30 градусов. В ночь на понедельник осадки продолжатся, но прекратятся днем.

В понедельник и вторник в городе будет облачно, воздух прогреется до 32 градусов. Со среды по субботу ожидаются дожди, температура снизится до 25 градусов.

Ночью температура может опуститься до 17 градусов. Скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.

Ранее в донской столице из-за разгула стихии произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.

#Общество#Новости
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