Жару и дожди пообещали жителям Ростова на следующей неделе

Posted 21 июля 2019, 07:15
Published 21 июля 2019, 07:15
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В воскресенье в городе будет идти дождь, температура воздуха поднимется до 30 градусов. В ночь на понедельник осадки продолжатся, но прекратятся днем.
В понедельник и вторник в городе будет облачно, воздух прогреется до 32 градусов. Со среды по субботу ожидаются дожди, температура снизится до 25 градусов.
Ночью температура может опуститься до 17 градусов. Скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.
Ранее в донской столице из-за разгула стихии произошло сразу несколько инцидентов, в том числе в гипермаркете обрушился потолок.