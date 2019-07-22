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Posted 22 июля 2019, 14:01

Published 22 июля 2019, 14:01

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Жители Ростовской области стали брать потребкредиты на большие суммы

Жители Ростовской области стали брать потребкредиты на большие суммы

22 июля 2019, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Средний размер потребительского кредита в Ростовской области заметно вырос во втором квартале 2019 года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Так, средний размер потребительского кредита указанного периода в Ростовской области составил более 159,3 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 10% или 14,5 тысячи рублей. При этом по величине среднего кредита, выданного на потребительские цели, Ростовская область оказалась на 21 месте среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида.

Лидерами по величине среднего размера выданных потребительских кредитов в регионах РФ стали Москва (422,0 тысячи рублей), Московская область (306,3 тысячи рублей), Санкт-Петербург (297,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийский АО (276,0 тысячи рублей) и Ленинградская область (220,3 тысячи рублей).

В целом по стране этот показатель составил 188,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер потребкредита увеличился на 6,9% или на 12,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали на 20% чаще оформлять кредитные карты.

#Экономика#Новости
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