Жители Ростовской области стали брать потребкредиты на большие суммы

Так, средний размер потребительского кредита указанного периода в Ростовской области составил более 159,3 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 10% или 14,5 тысячи рублей. При этом по величине среднего кредита, выданного на потребительские цели, Ростовская область оказалась на 21 месте среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида.