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Posted 23 июля 2019, 12:01

Published 23 июля 2019, 12:01

Modified 1 октября 2024, 14:48

Updated 1 октября 2024, 14:48

Власти Ростова жестко следят за качеством ремонта дорог

23 июля 2019, 12:01
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Эксклюзив
Все дорожные объекты, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростове, выполняются максимально качественно и со строгим соблюдением графика, сообщил замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростове будут приведены в порядок 19 дорожных объектов протяженностью 23,8 километра на общую сумму 546,8 миллиона рублей.

Ремонт всех участков завершится к 1 ноября. В субботу, 20 июня, власти рассказали, что еженедельно в городе проводится объезд дорожных участков, во время которого проверяется ход проведения ремонтных работ. В настоящее время уже завершены работы в полном объеме по улице Беляева.

Как сообщил глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктор Бережной во время рейда, сегодня эта та логистическая точка, которая связывает между собой Аксай, Первомайский район и Суворовский.

«Очень хорошо, что теперь этот участок приведен в нормативное состояние. Раньше, до ремонта, были неровности на дороге, что приводило к заторам, но теперь это место обеспечит нормальное функционирование транспорта, в первую очередь, конечно, общественного. Также отмечу, что содержать участок стало легче, потому что дорога ровная, и это позволяет технике работать эффективнее», — рассказал Бережной.

Качество выполненных работ, по словам властей, проходит тройной контроль: сначала проверяет заказчик, затем независимая лаборатория, и в конце приезжают представители федерального дорожного агентства.

«Все они отметили хорошее проведение ремонтных работ в городе. Так, например, им понравился наш опыт, что мы не просто поменяли верхний слой асфальтобетонного покрытия, но и нанесли дорожную разметки в комплексе. Также обязательно следим за тем, чтобы были светофоры, барьерные ограждения, сигнальные столбики, пешеходные переходы», — подчеркнул Солонский.

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