Власти Ростова жестко следят за качеством ремонта дорог

«Очень хорошо, что теперь этот участок приведен в нормативное состояние. Раньше, до ремонта, были неровности на дороге, что приводило к заторам, но теперь это место обеспечит нормальное функционирование транспорта, в первую очередь, конечно, общественного. Также отмечу, что содержать участок стало легче, потому что дорога ровная, и это позволяет технике работать эффективнее», — рассказал Бережной.