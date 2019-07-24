Более 40% временного жилья непригодно в Ростовской области

«Проблемой на сегодняшний день является отсутствие маневренного фонда, в который должны переселить граждан до обеспечения их жилыми помещениями. По данным органов местного самоуправления, в Ростовской области имеется 11,3 тысячи квадратных метров маневренного фонда, и всего лишь 6,6 тысячи квадратных метров, это 58%, пригодны для проживания», — рассказал Куц.