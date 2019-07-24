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Posted 24 июля 2019, 10:40

Published 24 июля 2019, 10:40

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Более 40% временного жилья непригодно в Ростовской области

24 июля 2019, 10:40
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Эксклюзив
В Ростовской области имеется 11,3 тысячи квадратных метров маневренного фонда, и всего лишь 6,6 тысяч «квадратов» из них пригодны для проживания, заявил министр строительства области Сергей Куц на расширенном заседании правительства.

До 1 сентября 2025 года в Ростовской области необходимо ликвидировать 159,62 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда (556 многоквартирных домов в 20 муниципальных образованиях Ростовской области) с переселением 8,88 тысячи человек. На этап 2019–2020 годов на переселение 765 семей (1 919 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 28,9 тысячи квадратных метров предусмотрены средства в размере 1,3 миллиарда рублей.

«Проблемой на сегодняшний день является отсутствие маневренного фонда, в который должны переселить граждан до обеспечения их жилыми помещениями. По данным органов местного самоуправления, в Ростовской области имеется 11,3 тысячи квадратных метров маневренного фонда, и всего лишь 6,6 тысячи квадратных метров, это 58%, пригодны для проживания», — рассказал Куц.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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