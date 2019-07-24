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Posted 24 июля 2019, 07:08

Published 24 июля 2019, 07:08

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ураганный ветер, град и ливни ожидаются в Ростовской области

24 июля 2019, 07:08
В среду в ближайшие несколько часов в Ростовской области может резко ухудшиться погода, сообщили в региональном УМЧС.

Непогода может накрыть регион в ближайшие 3-6 часов, стихия будет бушевать в четверг и пятницу. Местами пройдут ливни, град и грозы.

Отмечается, что скорость ветра может подняться до 23 метров в секунду. Местных жителей попросили не выходить на улицу в это время и не оставлять машины рядом с деревьями.

По данным Гидрометцентра, в Ростове со среды по следующий понедельник будут идти дожди. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.

Ранее в Ростовской области из-за непогоды в Морозовске подтопило несколько дорог.

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