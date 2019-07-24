Ураганный ветер, град и ливни ожидаются в Ростовской области

Posted 24 июля 2019, 07:08
Published 24 июля 2019, 07:08
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Непогода может накрыть регион в ближайшие 3-6 часов, стихия будет бушевать в четверг и пятницу. Местами пройдут ливни, град и грозы.
Отмечается, что скорость ветра может подняться до 23 метров в секунду. Местных жителей попросили не выходить на улицу в это время и не оставлять машины рядом с деревьями.
По данным Гидрометцентра, в Ростове со среды по следующий понедельник будут идти дожди. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.