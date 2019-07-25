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Posted 25 июля 2019, 06:23

Published 25 июля 2019, 06:23

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Нагибина в Ростове на день останется без воды

25 июля 2019, 06:23
В Ростове-на-Дону на день отключат водоснабжение на нескольких улицах, в том числе проспекте Михаила Нагибина, сообщает «Ростовводоканал».

Холодную воду отключат 31 июля с 08.00 мск до 23.00. В это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии.

Водоснабжение будет отсутствовать в границах улицы Ленина и ручья Безымянный, проспекта Михаила Нагибина и переулка Узбекский. Запланированные технические работы пройдут на улице Ленина.

Ранее появилась информация, что на обновление водопроводных сетей в Верхнедонском районе Ростовской области направят 1,76 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда области, еще 66 тысяч рублей даст местный бюджет.

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