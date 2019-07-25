Нагибина в Ростове на день останется без воды

В Ростове-на-Дону на день отключат водоснабжение на нескольких улицах, в том числе проспекте Михаила Нагибина, сообщает «Ростовводоканал».

Холодную воду отключат 31 июля с 08.00 мск до 23.00. В это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии. Водоснабжение будет отсутствовать в границах улицы Ленина и ручья Безымянный, проспекта Михаила Нагибина и переулка Узбекский. Запланированные технические работы пройдут на улице Ленина. Ранее появилась информация, что на обновление водопроводных сетей в Верхнедонском районе Ростовской области направят 1,76 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда области, еще 66 тысяч рублей даст местный бюджет.