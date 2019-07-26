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Posted 26 июля 2019, 06:49

Published 26 июля 2019, 06:49

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Мост размыло в Ростове во время ливней

26 июля 2019, 06:49
В Ростове-на-Дону во время ливней в четверг размыло мост, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«В течение нескольких лет в Нижнем Темернике существовал мост у входа в рощу. Но в четверг он нас покинул», — рассказал автор публикации.

Он пояснил, что утром проезжал на велосипеде через рощу и все было нормально. Однако после обеда мост оказался разрушенным.

«К сожалению, он не был уже прочным и осыпался. Так что теперь меняйте велосипед на лодку», — написала одна из подписчиц.

Добавим, что в городе произошло несколько происшествий из-за ливня, в том числе подтопило несколько улиц. Из-за этого пришлось откачивать воду, ситуация в городе нормализовалась в четверг вечером.

#Общество#Новости
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