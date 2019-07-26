Мост размыло в Ростове во время ливней

Posted 26 июля 2019, 06:49
Published 26 июля 2019, 06:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
«В течение нескольких лет в Нижнем Темернике существовал мост у входа в рощу. Но в четверг он нас покинул», — рассказал автор публикации.
Он пояснил, что утром проезжал на велосипеде через рощу и все было нормально. Однако после обеда мост оказался разрушенным.
«К сожалению, он не был уже прочным и осыпался. Так что теперь меняйте велосипед на лодку», — написала одна из подписчиц.
Добавим, что в городе произошло несколько происшествий из-за ливня, в том числе подтопило несколько улиц. Из-за этого пришлось откачивать воду, ситуация в городе нормализовалась в четверг вечером.