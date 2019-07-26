От «Водоканала» в Таганроге потребовали долг шестнадцатилетней давности

Также в картотеке дел имеются сведения об иске ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 33 миллиона рублей к «Управлению «Водоканал» в Таганроге. Компания требует взыскать задолженность и пени за май 2019 года по договору электроснабжения.