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Posted 26 июля 2019, 10:33

Published 26 июля 2019, 10:33

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

От «Водоканала» в Таганроге потребовали долг шестнадцатилетней давности

26 июля 2019, 10:33
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление муниципального образования «Город Таганрог» к МУП «Управление «Водоканал», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Власти города потребовали взыскать с предприятия задолженность в размере 26,6 миллиона рублей. Задолженность образовалась по соглашению о субзайме, заключенному в 2003 году. Суд назначил предварительное заседание по делу на 9 сентября 2019 года.

Также в картотеке дел имеются сведения об иске ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 33 миллиона рублей к «Управлению «Водоканал» в Таганроге. Компания требует взыскать задолженность и пени за май 2019 года по договору электроснабжения.

По данным системы СПАРК, по итогам 2017 года выручка МУП «Управление «Водоканал» составила 952 миллиона рублей. Чистый убыток превысил 156,6 миллиона рублей. Более актуальная финансовая информация о деятельности предприятия отсутствует.

Интересно, что в июле МУП «Управление «Водоканал» заключило контракт на услуги по досудебному взысканию задолженности с физлиц за поставленную холодную питьевую воду и оказанные услуги по водоотведению. Сумма контракта составило боле 27,6 миллиона рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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