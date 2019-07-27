Ограбившую на 1 млн руб мужчину вооруженную банду задержали в Ростове

Posted 27 июля 2019, 13:49
Published 27 июля 2019, 13:49
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Задержание прошло при силовой поддержке бойцов СОБР. Ранее все трое были судимы за кражи, грабежи, мошенничество.
«На одной из улиц города фигуранты в возрасте 26 и 27 лет начали угрожать оружием мужчине. После этого они забрали у него сумку, в которой находился 1 миллион рублей», — сказано в сообщении.
Потерпевший обратился в полицию. Нападавших удалось разыскать и задержать, похищенные деньги у них изъяли.
По факту разбоя завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.