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Posted 27 июля 2019, 13:49

Published 27 июля 2019, 13:49

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ограбившую на 1 млн руб мужчину вооруженную банду задержали в Ростове

27 июля 2019, 13:49
В Ростове-на-Дону силовики задержали троих человек, которые на улице ограбили мужчину на 1 миллион рублей, сообщили в региональном УМВД.

Задержание прошло при силовой поддержке бойцов СОБР. Ранее все трое были судимы за кражи, грабежи, мошенничество.

«На одной из улиц города фигуранты в возрасте 26 и 27 лет начали угрожать оружием мужчине. После этого они забрали у него сумку, в которой находился 1 миллион рублей», — сказано в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию. Нападавших удалось разыскать и задержать, похищенные деньги у них изъяли.

По факту разбоя завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

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