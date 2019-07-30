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Posted 30 июля 2019, 12:34

Published 30 июля 2019, 12:34

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Август в Ростове начнется с отключения воды

30 июля 2019, 12:34
В Ростове-на-Дону 1 августа отключат холодное водоснабжение на нескольких улицах, сообщает «Ростовводоканал».

Ограничения будут действовать с 08.30 мск 1 августа до 09.00 2 августа. Это коснется домов, которые находятся в границах от улицы Орская до Грисенко.

Также без воды останутся дома от улицы 20 лет Октября до улицы Российская. В это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии диаметром 200 миллиметров по улице Конституционной от улицы Механизаторов до Фабричной.

Также появилась информация, что в городе 31 июля отключат воду на нескольких улицах, в том числе на проспекте Стачки.

#Общество#Новости
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