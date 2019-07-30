Август в Ростове начнется с отключения воды

Posted 30 июля 2019, 12:34
Published 30 июля 2019, 12:34
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Ограничения будут действовать с 08.30 мск 1 августа до 09.00 2 августа. Это коснется домов, которые находятся в границах от улицы Орская до Грисенко.
Также без воды останутся дома от улицы 20 лет Октября до улицы Российская. В это время пройдут работы по переврезке водопроводной линии диаметром 200 миллиметров по улице Конституционной от улицы Механизаторов до Фабричной.
Также появилась информация, что в городе 31 июля отключат воду на нескольких улицах, в том числе на проспекте Стачки.