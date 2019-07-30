Ростовская модель Диброва снова опубликовала свои обнаженные фото рядом с детьми

Posted 30 июля 2019, 06:25
Published 30 июля 2019, 06:25
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
«Как быстро меняются дети», — написала ростовчанка. Она добавила фото, на котором показала себя и своих детей. При этом Диброва была топлес, для снимка она надела только юбку. Она прижалась к одному из детей, чтобы скрыть грудь.
Пользователи в комментариях обрушились с критикой на девушку. «Фотографии замечательные, но были бы не хуже, если бы мама надела нежно-голубой топик. Мальчик не такой уж маленький», — прозвучало в комментариях.
«Зачем же вы голая с детьми?! Это же не годовалые младенцы!» — написала одна из подписчиц.
Ранее Диброву уже критиковали за обилие голых фото в Интернете. Так, она публиковала фото с пляжа, где на ней не было верхней части купальника, а рядом играли дети.