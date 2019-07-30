В Ростовской области уничтожат более 800 шуб

Posted 30 июля 2019, 06:00
Published 30 июля 2019, 06:00
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
В 2018-2019 году управлением Роспотребнадзора в Ростовской области по факту несоответствия продукции установленным требованиям возбуждено 130 дел с арестом 5806 единиц продукции стоимостью более 60 миллионов рублей.
«Из этого количества 85 проверок было проведено в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию изделий из натурального меха. Сегодня уже конфисковано 803 товара на сумму более 40 миллионов рублей. Скоро у нас будут проведены первые уничтожения меховых изделий, на которые отсутствовали документы», — сообщил Ковалев.