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Posted 30 июля 2019, 06:00

Published 30 июля 2019, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

В Ростовской области уничтожат более 800 шуб

30 июля 2019, 06:00
В Ростовской области конфисковано 803 шубы на сумму более 40 миллионов рублей, все они будут уничтожены, рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

В 2018-2019 году управлением Роспотребнадзора в Ростовской области по факту несоответствия продукции установленным требованиям возбуждено 130 дел с арестом 5806 единиц продукции стоимостью более 60 миллионов рублей.

«Из этого количества 85 проверок было проведено в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию изделий из натурального меха. Сегодня уже конфисковано 803 товара на сумму более 40 миллионов рублей. Скоро у нас будут проведены первые уничтожения меховых изделий, на которые отсутствовали документы», — сообщил Ковалев.

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