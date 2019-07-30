В Ростовской области уничтожат более 800 шуб

«Из этого количества 85 проверок было проведено в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию изделий из натурального меха. Сегодня уже конфисковано 803 товара на сумму более 40 миллионов рублей. Скоро у нас будут проведены первые уничтожения меховых изделий, на которые отсутствовали документы», — сообщил Ковалев.