В Ростове на восстановление бассейна «Дельфин» направят более 118 млн руб

Бассейн расположен в здании школы № 84 по улице Киргизской, 12 б, и планы по его восстановлению зрели давно. Проектную документацию разработали еще 8 лет назад, но из-за отсутствия средств проект заморозили. В 2016 году проект переделали, теперь выделили деньги на его реализацию.