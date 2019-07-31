В Ростове на восстановление бассейна «Дельфин» направят более 118 млн руб

Posted 31 июля 2019, 07:34
Published 31 июля 2019, 07:34
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Деньги выделили из городского бюджета, подрядчика выберут 6 августа.
Сроки выполнения работ не сообщаются, по информации СМИ, подрядчик получит средства на ремонт в два этапа, 44,3 миллиона рублей в 2019 году и 73,8 миллиона рублей в 2020-м.
Бассейн расположен в здании школы № 84 по улице Киргизской, 12 б, и планы по его восстановлению зрели давно. Проектную документацию разработали еще 8 лет назад, но из-за отсутствия средств проект заморозили. В 2016 году проект переделали, теперь выделили деньги на его реализацию.
Кроме того, власти Ростова выделили деньги на капитальный ремонт самой школы № 84 в размере 308,7 миллиона рублей.