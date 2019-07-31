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Posted 31 июля 2019, 07:34

Published 31 июля 2019, 07:34

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове на восстановление бассейна «Дельфин» направят более 118 млн руб

31 июля 2019, 07:34
Восстановление бассейна «Дельфин» в Первомайском районе Ростова-на-Дону обойдется городу в 118,1 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Деньги выделили из городского бюджета, подрядчика выберут 6 августа.

Сроки выполнения работ не сообщаются, по информации СМИ, подрядчик получит средства на ремонт в два этапа, 44,3 миллиона рублей в 2019 году и 73,8 миллиона рублей в 2020-м.

Бассейн расположен в здании школы № 84 по улице Киргизской, 12 б, и планы по его восстановлению зрели давно. Проектную документацию разработали еще 8 лет назад, но из-за отсутствия средств проект заморозили. В 2016 году проект переделали, теперь выделили деньги на его реализацию.

Кроме того, власти Ростова выделили деньги на капитальный ремонт самой школы № 84 в размере 308,7 миллиона рублей.

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