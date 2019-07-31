Власти Ростова рассказали об участившихся случаях вандализма в городе

«С одной стороны, мы боремся за качество работы подрядчиков, а с другой — сталкиваемся с тем, что не можем сохранять то, что создано. Эта проблема характерна для Ростова. Мы были, например, в Ставрополе, и там нет вандализма уже года 3-4. Представители города рассказали, что, пообщавшись с населением, им удалось этого избежать. Но у нас массово разрушаются детские площадки и остановки, разрисовываются лавки», — говорит Анна Нор-Аревян.