Власти Ростова рассказали об участившихся случаях вандализма в городе

Posted 31 июля 2019, 15:03
Published 31 июля 2019, 15:03
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В субботу, 27 июля, в рамках объезда по объектам благоустройства Ростова, Анна Нор-Аревян рассказала, что, к сожалению, вандализм в городе в последнее время носит массовый характер. Так, например, в сквере «Северный», который в 2018 году был благоустроен в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», уже частично разрушена детская площадка: отсутствуют качели, расписаны лавочки.
«С одной стороны, мы боремся за качество работы подрядчиков, а с другой — сталкиваемся с тем, что не можем сохранять то, что создано. Эта проблема характерна для Ростова. Мы были, например, в Ставрополе, и там нет вандализма уже года 3-4. Представители города рассказали, что, пообщавшись с населением, им удалось этого избежать. Но у нас массово разрушаются детские площадки и остановки, разрисовываются лавки», — говорит Анна Нор-Аревян.
Так, в мае текущего года проведено четыре плановых комиссионных проверки технического состояния павильонов, по факту выявленных повреждений составлены акты. Установлен факт повреждения более 40% павильонов от общего количества. По фактам порчи муниципального имущества в МВД направлены письма с заявлениями об установлении лиц, нанесших механические повреждения остановочным павильонам и привлечении их к ответственности в установленном порядке.