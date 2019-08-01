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Posted 1 августа 2019, 10:36

Published 1 августа 2019, 10:36

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Холодную воду в Железнодорожном районе Ростова дадут к вечеру

1 августа 2019, 10:36
Холодную воду жителям Железнодорожного района Ростова-на-Дону включат после 17.00 мск 1 августа, сообщила горадминистрация.

В районе проводят работы по переврезке водопроводной линии в переулке Силикатном, которые планировали завершить к 09.00 мск четверга. Неблагоприятные погодные условия в среду помешали завершить работы в срок, по этой причине время окончания всех мероприятий перенесли на 17.00 мск.

Из-за проводимых работ без холодной воды остались жители Железнодорожного района в границах улиц Минераловодская — Республиканская — переулок Силикатный — 6-я Кольцевая — Крайняя — проспект Стачки — Мопра — Ясная — Профсоюзная — проспект Ставского — Трудящихся — Привокзальная — Вагулевского — Чебанова — Депутатская.

Власти организовали подвоз возы в нескольких точках. В частности, с 13.00 мск до 14.00 мск воды можно набрать на Калинина, 27 А и Профсоюзной, 87-89, с 14.30 мск до 15.30 мск на Межевой, 123 и в переулке Рыбном, 34, а с 16.00 мск до 17.00 мск воду можно будет взять на точке возле дома № 58 на 3-й Кольцевой.

Напомним, с отключения воды начнется август в Ростове.

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