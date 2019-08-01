Холодную воду в Железнодорожном районе Ростова дадут к вечеру

Власти организовали подвоз возы в нескольких точках. В частности, с 13.00 мск до 14.00 мск воды можно набрать на Калинина, 27 А и Профсоюзной, 87-89, с 14.30 мск до 15.30 мск на Межевой, 123 и в переулке Рыбном, 34, а с 16.00 мск до 17.00 мск воду можно будет взять на точке возле дома № 58 на 3-й Кольцевой.