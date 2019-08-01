В Амурской области из-за паводков пострадало 32 населенных пункта

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, число подтопленных жилых домов уменьшилось до четырехсот восьмидесяти. Так, в них проживают тысяча тридцать пять человек, включая двести сорок восемь детей. Вместе с тем, без электроэнергии остаются одиннадцать населенных пунктов, без транспортного сообщения — шестнадцать.