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Posted 1 августа 2019, 11:57

Published 1 августа 2019, 11:57

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

В Амурской области из-за паводков пострадало 32 населенных пункта

1 августа 2019, 11:57
В Амурской области в результате паводков пострадало тридцать два населенных пункта, среди которых одиннадцать муниципальных образований и один городской округ.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, число подтопленных жилых домов уменьшилось до четырехсот восьмидесяти. Так, в них проживают тысяча тридцать пять человек, включая двести сорок восемь детей. Вместе с тем, без электроэнергии остаются одиннадцать населенных пунктов, без транспортного сообщения — шестнадцать.

Отмечается, что общее количество эвакуированных составило две тысячи триста восемьдесят один человек. При этом, во временных пунктах пребывает пятьсот пятьдесят один человек, а остальные — у родственников.

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