В Ростове при разборе самостроя случайно разрушили соседний частный дом

Posted 1 августа 2019, 08:20
Published 1 августа 2019, 08:20
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Инцидент произошел в среду днем, 31 июля. Во время демонтажа четырехэтажного самостроя, его крыша разрушила дом соседей. Они вызвали спасателей. Прибывшая бригада приступила к разбору стены, которая могла рухнуть на соседние дома. Работы проводились под руководством заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Арама Мусояна. Когда к 22.00 (мск) спасателям удалось демонтировать одну стену, к ним на помощь прибыла вторая бригада. Разбор второй стены завершился только глубокой ночью. Бригады работали др 02.54 часа следующего дня.
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Напомним, что на прошлой неделе в Батайске во время грозы дерево рухнуло и придавило несколько автомобилей.