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Posted 1 августа 2019, 08:20

Published 1 августа 2019, 08:20

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростове при разборе самостроя случайно разрушили соседний частный дом

1 августа 2019, 08:20
В Ростове-на-Дону при разборе четырехэтажного самостроя крыша здания рухнула на соседний участок и повредила дом, говорится в сообщении управления по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел в среду днем, 31 июля. Во время демонтажа четырехэтажного самостроя, его крыша разрушила дом соседей. Они вызвали спасателей. Прибывшая бригада приступила к разбору стены, которая могла рухнуть на соседние дома. Работы проводились под руководством заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Арама Мусояна. Когда к 22.00 (мск) спасателям удалось демонтировать одну стену, к ним на помощь прибыла вторая бригада. Разбор второй стены завершился только глубокой ночью. Бригады работали др 02.54 часа следующего дня.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе в Батайске во время грозы дерево рухнуло и придавило несколько автомобилей.

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