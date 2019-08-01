В Ростове при разборе самостроя случайно разрушили соседний частный дом

Инцидент произошел в среду днем, 31 июля. Во время демонтажа четырехэтажного самостроя, его крыша разрушила дом соседей. Они вызвали спасателей. Прибывшая бригада приступила к разбору стены, которая могла рухнуть на соседние дома. Работы проводились под руководством заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Арама Мусояна. Когда к 22.00 (мск) спасателям удалось демонтировать одну стену, к ним на помощь прибыла вторая бригада. Разбор второй стены завершился только глубокой ночью. Бригады работали др 02.54 часа следующего дня.