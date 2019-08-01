Жилье в домах других застройщиков предложили обманутым дольщикам ЖК на Баррикадной

Posted 1 августа 2019, 11:51
Published 1 августа 2019, 11:51
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Предоставление жилья в домах добросовестных застройщиков предлагается как один из вариантов решения проблемы обманутых дольщиков. Кроме того, вложившим свои деньги в дом на Баррикадной людям предложили и другие способы разрешения вопроса.
В частности, предлагается создать жилищно-строительный кооператив и получать из областного бюджета субсидии на завершение строительства. Третий вариант - региональный фонд защиты прав дольщиков, который будет заниматься завершением строительства проблемных объектов.
Отмечается, что дольщикам необходимо выбрать, какой вариант они будут использовать для решения своего вопроса, до 30 августа 2019 года.