Долги пшеницей начали собирать в Ростовской области

Posted 2 августа 2019, 10:31
Published 2 августа 2019, 10:31
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
На исполнении в Мясниковском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении СПК «Колос», задолжавшего по административным штрафам 100 тысяч рублей.
Организация, являющаяся действующим сельхозпроизводителем пшеницы, не оплатила штраф в срок, в связи с чем судебные приставы арестовали 15 тонн принадлежащего ей зерна.
Компания-должник заявила о самостоятельной реализации арестованной пшеницы, после продажи которой полностью оплатила штраф.
Напомним, судно Vostok задержали в порту Ростова из-за долга владеющей теплоходом компании по зарплате в 4,4 миллиона рублей.