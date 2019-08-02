rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2019, 10:31

Published 2 августа 2019, 10:31

Modified 17 сентября 2022, 16:16

Updated 17 сентября 2022, 16:16

Долги пшеницей начали собирать в Ростовской области

Долги пшеницей начали собирать в Ростовской области

2 августа 2019, 10:31
Фото: NewsTracker. Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в счет долга арестовали 15 тонн озимой пшеницы, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

На исполнении в Мясниковском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении СПК «Колос», задолжавшего по административным штрафам 100 тысяч рублей.

Организация, являющаяся действующим сельхозпроизводителем пшеницы, не оплатила штраф в срок, в связи с чем судебные приставы арестовали 15 тонн принадлежащего ей зерна.

Компания-должник заявила о самостоятельной реализации арестованной пшеницы, после продажи которой полностью оплатила штраф.

Напомним, судно Vostok задержали в порту Ростова из-за долга владеющей теплоходом компании по зарплате в 4,4 миллиона рублей.

Материалы по теме
Газ отключили в СНТ «Изумруд» в Ростове за долги
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика