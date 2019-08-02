Из-за инцидента со "Спартаком" стадион в Ростове дисквалифицировали на две игры

Posted 2 августа 2019, 18:27
Published 2 августа 2019, 18:27
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
Напомним, что после матча между «Ростовом» и «Спартаком», который состоялся 20 июля и завершился со счетом 2:2, произошла потасовка с участием болельщиков.
По официальной версии, московские фанаты использовали пиротехнику и бросали ее в работников стадиона «Ростов-Арена», одного из них они ударили. После матча болельщиков не выпускали из здания чтобы задержать нарушителей. Фанаты попытались их «отбить», из-за чего задействовали ОМОН.
Однако КДК РФС установил, что матч второго тура чемпионата России по футболу между командами "Ростов" и "Спартак" был организован с серьезными ошибками со стороны желто-синих. В связи с этим ФК "Ростов" был наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле в другом городе.
Кроме того, клубу был установлен испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2019-2020 годов. И в случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции.
При этом ФК "Спартак-Москва" за неправомерные действия зрителей был оштрафован на 150 тысяч рублей.