Из-за инцидента со "Спартаком" стадион в Ростове дисквалифицировали на две игры

Однако КДК РФС установил, что матч второго тура чемпионата России по футболу между командами "Ростов" и "Спартак" был организован с серьезными ошибками со стороны желто-синих. В связи с этим ФК "Ростов" был наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле в другом городе.