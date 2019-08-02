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Posted 2 августа 2019, 18:27

Published 2 августа 2019, 18:27

Modified 17 сентября 2022, 16:16

Updated 17 сентября 2022, 16:16

Из-за инцидента со "Спартаком" стадион в Ростове дисквалифицировали на две игры

2 августа 2019, 18:27
Российский футбольный союз наказал ФК "Ростов" из-за инцидента с болельщиками "Спартака" говорится в сообщении Контрольно-дисциплинарного комитета.

Напомним, что после матча между «Ростовом» и «Спартаком», который состоялся 20 июля и завершился со счетом 2:2, произошла потасовка с участием болельщиков.

По официальной версии, московские фанаты использовали пиротехнику и бросали ее в работников стадиона «Ростов-Арена», одного из них они ударили. После матча болельщиков не выпускали из здания чтобы задержать нарушителей. Фанаты попытались их «отбить», из-за чего задействовали ОМОН.

Однако КДК РФС установил, что матч второго тура чемпионата России по футболу между командами "Ростов" и "Спартак" был организован с серьезными ошибками со стороны желто-синих. В связи с этим ФК "Ростов" был наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле в другом городе.

Кроме того, клубу был установлен испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2019-2020 годов. И в случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции.

При этом ФК "Спартак-Москва" за неправомерные действия зрителей был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Ранее в Сети появилось видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака» в Ростове.

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