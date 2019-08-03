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Posted 3 августа 2019, 14:47

Published 3 августа 2019, 14:47

Modified 11 сентября 2022, 08:52

Updated 11 сентября 2022, 08:52

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

3 августа 2019, 14:47
В Ростовской области в ближайшие часы может резко ухудшиться погода, рассказали в региональном УМЧС.

В Таганрогском заливе в ближайшие 5-8 часов ожидаются ливни, грозы и град. Из-за этого сильно ухудшится видимость, а скорость ветра может составить 28 метров в секунду.

Отмечается, что волны будут достигать в высоту 1,5 метра. Уровень воды может дойти до неблагоприятных отметок.

Предупреждение распространяется также на воскресенье и утро понедельника.

Добавим, что на неделе из-за ливней подтопило несколько дорог, также от сильного ветра упали деревья.

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#Общество#Новости
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