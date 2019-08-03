Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Posted 3 августа 2019, 14:47
Published 3 августа 2019, 14:47
Modified 11 сентября 2022, 08:52
Updated 11 сентября 2022, 08:52
В Таганрогском заливе в ближайшие 5-8 часов ожидаются ливни, грозы и град. Из-за этого сильно ухудшится видимость, а скорость ветра может составить 28 метров в секунду.
Отмечается, что волны будут достигать в высоту 1,5 метра. Уровень воды может дойти до неблагоприятных отметок.
Предупреждение распространяется также на воскресенье и утро понедельника.
Добавим, что на неделе из-за ливней подтопило несколько дорог, также от сильного ветра упали деревья.