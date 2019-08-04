Ростовские спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины в закрытых квартирах

Так, жители одного из домов на проспекте Космонавтов в Ворошиловском районе Ростова почувствовали трупный запах на лестничной площадке, который шел из одной из квартир. Соседи вызвали спасателей, которые деблокировали дверь, за которой обнаружили труп мужчины.