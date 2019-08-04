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Posted 4 августа 2019, 13:28

Published 4 августа 2019, 13:28

Modified 1 октября 2024, 15:34

Updated 1 октября 2024, 15:34

Ростовские спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины в закрытых квартирах

4 августа 2019, 13:28
Пролежавшие несколько дней тела мужчины и женщины обнаружили спасатели в Ростове-на-Дону в запертых квартирах, говорится в сообщении Управления ГО и ЧС.

Так, жители одного из домов на проспекте Космонавтов в Ворошиловском районе Ростова почувствовали трупный запах на лестничной площадке, который шел из одной из квартир. Соседи вызвали спасателей, которые деблокировали дверь, за которой обнаружили труп мужчины.

В Советском районе поисково-спасательную бригаду вызвали родственники пенсионерки, которая несколько дней не отвечала на звонки и стуки в дверь. После того, как дверь была вскрыта, выяснилось, что старушка умерла.

Напомним, что естественная убыль населения Ростовской области по итогам 2018 года составила 15,7 тысячи жителей

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