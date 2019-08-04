Ростовские спасатели обнаружили трупы мужчины и женщины в закрытых квартирах

Posted 4 августа 2019, 13:28
Published 4 августа 2019, 13:28
Modified 1 октября 2024, 15:34
Updated 1 октября 2024, 15:34
Так, жители одного из домов на проспекте Космонавтов в Ворошиловском районе Ростова почувствовали трупный запах на лестничной площадке, который шел из одной из квартир. Соседи вызвали спасателей, которые деблокировали дверь, за которой обнаружили труп мужчины.
В Советском районе поисково-спасательную бригаду вызвали родственники пенсионерки, которая несколько дней не отвечала на звонки и стуки в дверь. После того, как дверь была вскрыта, выяснилось, что старушка умерла.
Напомним, что естественная убыль населения Ростовской области по итогам 2018 года составила 15,7 тысячи жителей