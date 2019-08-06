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Posted 6 августа 2019, 11:41

Published 6 августа 2019, 11:41

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

На Кубани арестовали 34 автомобиля ехавших к морю должников

6 августа 2019, 11:41
В ходе рейда «Дорожный пристав» в Краснодарском крае арестовали 34 автомобиля должников, сообщило региональное УФССП.

Рейд проводили на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа с 14.00 мск до 20.00 мск.

В ходе рейда приставы остановили 51 автомобиль должников, из которых 34 арестовали. При этом пять автомобилей изъяли на месте, еще 19 оставили на ответственное хранение должникам.

Кроме того, при помощи переносного платежного терминала должники на месте отплатили более 376 тысяч рублей. Основную массу должников составили задолжавшие по налоговым платежам и неплательщики штрафов ГИБДД.

Отмечается, что подобные рейды на популярных направлениях будут проводить регулярно.

Напомним, в Ростовской области в счет долга арестовали 15 тонн озимой пшеницы.

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