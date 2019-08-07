rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2019, 13:31

Published 7 августа 2019, 13:31

Modified 17 сентября 2022, 16:16

Updated 17 сентября 2022, 16:16

На вокзале Ростов-Пригородный поздравили 200-миллионного пассажира

7 августа 2019, 13:31
В Ростове-на-Дону в среду поздравили 200-миллионного пассажира АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», сообщает с места событий журналист RostovGazeta.

Такое количество пассажиров компания перевезла за 12 лет работы в сфере пригородных железнодорожных перевозок на Юге России.

Юбилейным пассажиром стал Александр Пантюхов. Он ехал с пересадкой по маршруту Батайск-Ростов и Ростов-Сельмаш. Билет приобретал через мобильное приложение «Пригород».

Мужчину встретили на перроне вокзала Ростов-Пригородный начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков. 200 миллионному пассажиру они вручили сертификат, подтверждающий статус юбилейного пассажира годовой абонемент на проезд в пригородных поездах, а также подарки с символикой РЖД.

Как отметил Владимир Пястолов во время награждения юбилейного пассажира, популярность пригородных и внутригородских поездов на Юге России постоянно растет. Появляются новые маршруты, в Ростове-на-Дону развивается проект «Городская электричка», идет замена подвижного состава. К примеру, в 2018 году благодаря сотрудничеству с Правительством Ростовской области было приобретено 18 электропоездов ЭП3Д.

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» — дочернее общество ОАО «РЖД». Она осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика