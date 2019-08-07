На вокзале Ростов-Пригородный поздравили 200-миллионного пассажира

Как отметил Владимир Пястолов во время награждения юбилейного пассажира, популярность пригородных и внутригородских поездов на Юге России постоянно растет. Появляются новые маршруты, в Ростове-на-Дону развивается проект «Городская электричка», идет замена подвижного состава. К примеру, в 2018 году благодаря сотрудничеству с Правительством Ростовской области было приобретено 18 электропоездов ЭП3Д.