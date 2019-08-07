На вокзале Ростов-Пригородный поздравили 200-миллионного пассажира

Posted 7 августа 2019, 13:31
Published 7 августа 2019, 13:31
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
Такое количество пассажиров компания перевезла за 12 лет работы в сфере пригородных железнодорожных перевозок на Юге России.
Юбилейным пассажиром стал Александр Пантюхов. Он ехал с пересадкой по маршруту Батайск-Ростов и Ростов-Сельмаш. Билет приобретал через мобильное приложение «Пригород».
Мужчину встретили на перроне вокзала Ростов-Пригородный начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков. 200 миллионному пассажиру они вручили сертификат, подтверждающий статус юбилейного пассажира годовой абонемент на проезд в пригородных поездах, а также подарки с символикой РЖД.
Как отметил Владимир Пястолов во время награждения юбилейного пассажира, популярность пригородных и внутригородских поездов на Юге России постоянно растет. Появляются новые маршруты, в Ростове-на-Дону развивается проект «Городская электричка», идет замена подвижного состава. К примеру, в 2018 году благодаря сотрудничеству с Правительством Ростовской области было приобретено 18 электропоездов ЭП3Д.
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» — дочернее общество ОАО «РЖД». Она осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.