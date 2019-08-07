Пятнадцать лет в розыске: как жестокий убийца из Волгодонска стал старостой храма

«Как сказал адвокат: 15 лет побега - считается тоже понести наказание. Здесь в колонии мне намного лучше, я спокойней чувствую себя. Как говорится: «С Христом и в тюрьме мы свободны, без него - на воле тюрьма». К покаянию я пришел на воле, но долг остался. Наказание нужно нести и отбывать. Для меня - моя душа несет наказание уже 19 лет… Что было за все эти 15 лет - тяжело было очень. Я пока еще сам себя не простил, возможно, когда-нибудь это и случится», - говорит Анатолий.