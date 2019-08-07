Пятнадцать лет в розыске: как жестокий убийца из Волгодонска стал старостой храма

Как жестокий убийца пришел к богу и при чем тут песня «Зеленоглазое такси», разбирался корреспондент RostovGazeta.
Убийство из-за песни
В одном из круглосуточных кафе в Волгодонске ночью 10 октября 2000 года Долбилин зарезал 19-летнего охранника, второго покалечил, но он чудом выжил.
Анатолий, находясь в колонии в Шахтах, согласился дать интервью журналисту RostovGazeta. Однако о подробностях той жуткой ночи, говорить не хочет. Хочет оставить в прошлом то, что произошло.
«Произошла потасовка в Волгодонске в 2000 году. Кабацкая пьяная драка, была трагедия - от моей руки погиб человек и другой пострадал. Он был охранник кафе, тяжело все это вспоминать…», - рассказывает Анатолий.
В материалах дела на сайте Волгодонского районного суда хранятся все подробности произошедшего той жуткой ночью. Как удалось доказать следствию, Долбилин вместе с другом отдыхали в ночном заведении, где кроме них из гостей к пяти часам утра оставались лишь одна девушка и парень. В какой-то момент 24-летнему Анатолию захотелось послушать песню «Зеленоглазое такси». В 2000-е еще были кассеты, и парень направился к стойке со своей кассетой. Он попросил официантку включить любимое произведение, на что получил резкий отказ. Работники кафетерия собирались закрывать заведение и указали Долбилину и остальным постояльцам на выход. Однако гости уходить не собирались, официантки позвали на помощь охранников, чтобы урегулировать конфликт.
Анатолий, как говорится в уголовном деле, находился в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения, разговоры с охранниками привели к драке. Во время потасовки Долбилин вытащил нож и нанес не менее десяти ударов 19-летнему охраннику кафе. Второму потерпевшему досталось пять ножевых ранений от Анатолия Долбилина. Утром в больнице скончался 19-летний парень от потери крови, другому раненому повезло, он остался жив.
По словам свидетелей, Долбилин был намного сильней своих оппонентов и действовал с особой жестокостью. Анатолий увлекался боксом, справиться с двумя молодыми охранниками для него не составило труда.
После ЧП Долбилин скрылся, и смог прятаться долгие 15 лет от полиции и следствия. Большую часть этого времени он находился в пределах Ростовской области. Не попадаться на глаза правоохранителей ему помогала «божья воля», так он сам считает.
«Все с Божьей помощью происходило. Мне сложно вспоминать. Как страшный сон - вроде и 15 лет прошло, а пролетело, как одна неделя. Главное, что когда пришел к храму - жизнь начала налаживаться. В местах заключения я засыпаю с мечтой и просыпаюсь с целью», - говорит Анатолий.
Ему сейчас 43 года, и он выглядит намного моложе своего возраста. У Анатолия так и не появилась семья и дети за все эти годы скитаний. Вся жизнь этого мужчины перевернулась из-за одной ночи в кафе.
За 3 месяца до убийства
На сайте Волгодонского районного суда нашлось еще одно уголовное дело, возбужденное в отношении Анатолия Долбилина. В июне 2000 года, за три месяца до жестокого убийства, Долбилин вместе со своим знакомым избили несовершеннолетнего подростка. Нанесли школьнику множественные удары руками и ногами, находясь также в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Однако про эту историю Анатолий вообще решил умолчать в беседе с журналистом RostovGazeta. Тогда суд учел, что Долбилин не был судим и примирился с потерпевшим, возместив причиненный ущерб. С него сняли подписку о невыезде и уголовное дело прекратили.
Возможно, убийство 19-летнего охранника можно было бы и избежать, если бы суд вынес тогда иное решение.
15 лет скитаний
Все эти годы - с 2000 до 2015 года Долбилин находился в федеральном розыске. Где конкретно жил и чем занимался все это время - говорить Анатолий отказался. Большую часть времени провел в самом Волгодонске, скитался по храмам Ростовской области, знакомился со священниками и изучал священную литературу.
«Когда все потерял, порвались социальные связи старые, остался ни с чем, без денег, без всего… В эти годы и были первые шаги к храму. Как сказано в одной книге: «обретаешь истину свободы тогда, когда теряешь все». Была первая исповедь, первое причастие, начала налаживаться жизнь. Господь начал так направлять, что начал образоваться воцерковленный социум вокруг меня», - начал рассказ о себе Анатолий.
С родителями и другими родственниками общаться было опасно, поэтому долгие годы связь с домом Анатолий также потерял.
Находясь в розыске, он пришел к вере, познакомился с отцом Андреем Мнацагановым, занимающимся реабилитацией бывших заключенных в Ростовской области. Именно священник и дал надежду Анатолию, именно он и убедил его сдаться полиции.
«Книга, которая меня вдохновила, - Псалмы Царя Давида. Каждый человек найдет в ней свои душевные переживания. Когда стало на душе тяжело, начал больше религиозную литературу читать. Сначала читал философию - оказалась бредятина. Потом начал ходить в храм, познакомился с ребятами, узнал отца Андрея Мнацаганова. Он подкрепил духовно, поддержал и посоветовал сдаться», - говорит Долбилин.
Все эти годы с Анатолием происходило немало историй, когда он думал, что все - попался. Однако чудным образом ему все время удавалось выкручиваться и оставаться на свободе.
«Стою я как-то в храме, не благоговейное состояние какое-то, мысли - побыстрее бы все закончилось… И выхожу из церкви, меня подрезает машина, выходят оперативники в штатском: «ваши документы». Тут думаю: ну, все. Молюсь, господи помоги. Не сейчас. Сдаваться собрался давно, но не готов сейчас. Достаю книжечку «Подготовка к причастию» и говорю: ребята, а что, в храм идти нужно с документами? И все, уехали», - вспоминает Анатолий.
Желание было сдаться постоянно в душе, говорит мужчина, но «гордыня не позволяла».
«Кто-то бы воспринял, что сдаться - это признак слабости», - делится мужчина.
Решившись, наконец, сдаться полиции, Долбилин вместе с адвокатом приехали в Волгодонск 4 декабря 2015 года.
«Сначала заехали в храм, помолились. Потом поехали в Следственный комитет, но тут неожиданное произошло. Нам сказали: «приходите после обеда». У адвоката моего шок произошел, он сказал, что за 20-летнюю практику такого еще не случалось. Человек сам пришел сдаваться, ему говорят - приходите позже», - рассказывает осужденный.
Долгожданный суд
На суде по делу об убийстве 15-летней давности была мать погибшего и его сестра. Суд учел раскаяние виновного, Анатолию удалось, наконец, посмотреть в глаза родным умершего парня.
«Я переживал все эти годы. Я попросил прощения у матери погибшего и у его сестры. И это великое чудо, что меня простили. Они сказали, что ненавидели меня все эти годы. Но если человек истинно раскаивается, приходит прощение», - считает Долбилин.
Волгодонский районный суд 21 апреля 2016 года приговорил Анатолия Долбилина к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить семье погибшего 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
«Как сказал адвокат: 15 лет побега - считается тоже понести наказание. Здесь в колонии мне намного лучше, я спокойней чувствую себя. Как говорится: «С Христом и в тюрьме мы свободны, без него - на воле тюрьма». К покаянию я пришел на воле, но долг остался. Наказание нужно нести и отбывать. Для меня - моя душа несет наказание уже 19 лет… Что было за все эти 15 лет - тяжело было очень. Я пока еще сам себя не простил, возможно, когда-нибудь это и случится», - говорит Анатолий.
Недавно Долбилин начал работать на производстве в колонии, чтобы выплатить долг родственникам погибшего. Высшее образование он получить не успел на воле, умеет работать руками. За годы в колонии отучился на штукатура-маляра. Чем будет заниматься, когда выйдет из тюрьмы - Анатолий точно не может сказать.
«Буду работать с молодежью в храме. Преподавать бокс, здесь не получается заниматься спортом - времени мало свободного. Это кажется, будто в колонии времени - навалом. На самом деле каждая минута расписана», - говорит Долбилин.
Дорога к покаянию
При исправительной колонии №9, что находится на окраине города Шахты, действует часовня священномученицы Анастасии Узорешительницы, здесь Анатолий является старостой. Он следит за территорией церкви, за убранством. Ведет беседы с другими осужденными, помогает осужденным инвалидам.
«Когда пришел к покаянию - стало легче. Христианин должен быть всегда готов к смерти и к причастию. Мне помогла внутренняя поддержка священников, когда сдался, почувствовал долгожданное неописуемое чувство», - говорит Долбилин.
Анатолий молится за душу им убитого Александра, а также за здравие его матери и сестры.
«Переживаю, что отец Александра умер и я не успел у него тоже прощения попросить. Самое главное сейчас - держаться к храму», - сказал Долбилин.
Про отца Андрея Мнацаганова Анатолий рассказывает много. Это человек, который занимается трудными подростками, бывшими осужденными. Именно к отцу Андрею посоветовали знакомые в одном из храмов придти Долбилину. Что он и сделал. Именно отец Андрей поменял жизнь Анатолию, убедив его в том, что сдаться правоохранителям - это единственный выход для свободной жизни.
Но на это у священника ушло более трех лет.
«Лишь спустя два года после нашего знакомства, а знакомы мы близко всего пять лет до того, как он сел в тюрьму, Анатолий рассказал мне о том, что произошло в его жизни. Тогда это был изломанный человек, он жил лишь тем, что надо продолжать скрываться. По сути, это нормальный, хороший человек. Я сумел убедить его, что жизнь надо менять. Я уверен, человек, совершивший преступление, может преобразиться», - рассказал отец Андрей.
Всего через Центр реабилитации отца Андрея прошло за последние шесть лет около 600 человек, когда-либо совершивших противоправные действия. Анатолий работал вместе с отцом Андреем, он водил трудных подростков в горы, преподавал бокс.
«У меня были люди, совершившие по два-три убийства. Но сейчас это нормальные люди, у них семьи есть, они социализированы. Не важно кем ты был, важно - кто ты сейчас. Я хочу, чтобы общество изменило отношение к бывшим преступникам, не нужно делать изгоев из них. Лишь 20% людей совершают преступления сознательно, остальные - по нужде или в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», - уверен отец Андрей.
У Анатолия есть будущее после тюрьмы, считает священник.
"Долбилин сможет стать свободным после освобождения не только от греха преступления, но и сделать правильный выбор относительно жизни духовной, который в свое время помог ему вновь почувствовать себя человеком и поверить в себя", - говорит отец Андрей.