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Posted 7 августа 2019, 07:57

Published 7 августа 2019, 07:57

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Сноса заправки на улице Страны Советов добиваются власти Ростова

7 августа 2019, 07:57
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону требует сноса незаконно построенной заправки Shell на улице Страны Советов, 48, следует из материалов электронной картотеки Арбитражного суда.

Соответствующий иск к ООО «Омнитрейд» принял Арбитражный суд Ростовской области, указанный объект состоит из автозаправки и магазина.

В иске указано, что компания не получала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию заправки, следовательно, объект является самовольно возведенным и подлежит сносу. Кроме того, департамент попросил запретить органам регистрации и кадастрового учета регистрировать спорную заправку, в конце июля суд удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание по делу пройдет 20 августа.

ООО «Омнитрейд» управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье, бенифициаром компании является сын известного ростовского предпринимателя Али Узденова — Тимур.

Напомним, снести незаконно пристроенную часть автосалона на Текучева, 350а требует департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

#Общество#Новости
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