Сноса заправки на улице Страны Советов добиваются власти Ростова

В иске указано, что компания не получала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию заправки, следовательно, объект является самовольно возведенным и подлежит сносу. Кроме того, департамент попросил запретить органам регистрации и кадастрового учета регистрировать спорную заправку, в конце июля суд удовлетворил ходатайство.