Сноса заправки на улице Страны Советов добиваются власти Ростова

Posted 7 августа 2019, 07:57
Published 7 августа 2019, 07:57
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Соответствующий иск к ООО «Омнитрейд» принял Арбитражный суд Ростовской области, указанный объект состоит из автозаправки и магазина.
В иске указано, что компания не получала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию заправки, следовательно, объект является самовольно возведенным и подлежит сносу. Кроме того, департамент попросил запретить органам регистрации и кадастрового учета регистрировать спорную заправку, в конце июля суд удовлетворил ходатайство.
Следующее заседание по делу пройдет 20 августа.
ООО «Омнитрейд» управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье, бенифициаром компании является сын известного ростовского предпринимателя Али Узденова — Тимур.
Напомним, снести незаконно пристроенную часть автосалона на Текучева, 350а требует департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.