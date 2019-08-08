На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

Так, пишет газета “Известия”, исходя из послания, тот, кто его отправил, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». В послании мужчина передает всем привет и простит обнаружившего бутылку сообщить об этом по адресу: гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу.