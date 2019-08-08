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Posted 8 августа 2019, 11:44

Published 8 августа 2019, 11:44

Modified 17 сентября 2022, 16:18

Updated 17 сентября 2022, 16:18

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

8 августа 2019, 11:44
На западе Аляски в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф обнаружил стеклянную бутылку с русскоязычным посланием, которое было сделано еще в советский период.

Так, пишет газета “Известия”, исходя из послания, тот, кто его отправил, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». В послании мужчина передает всем привет и простит обнаружившего бутылку сообщить об этом по адресу: гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу.

Отмечается, что письмо датируется двадцатым июня шестьдесят девятого года.

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