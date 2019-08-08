Наргиз Закирова отменила концерт в Ростове из-за проблем с Максимом Фадеевым

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла „MALFA“ запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру». Певица добавила, что ее августовский тур по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва. При этом обращение к лэйблу и Максиму Фадееву с просьбой разъяснить ситуацию осталось без ответа.