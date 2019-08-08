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Posted 8 августа 2019, 15:16

Published 8 августа 2019, 15:16

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Наргиз Закирова отменила концерт в Ростове из-за проблем с Максимом Фадеевым

8 августа 2019, 15:16
После разрыва контракта с лэйблом MALFA Максима Фадеева с певицей Наргиз Закировой в Ростове-на-Дону был отменен концерт звезды, об этом она сообщила на своем официальном сайте.

По словам Закировой, об отмене концерта она узнала за сутки до отъезда в гастрольный тур. Она написала, что организаторы получили письмо от лейбла MALFA о том, что Наргиз, якобы, отказывается ехать в тур.

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла „MALFA“ запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру». Певица добавила, что ее августовский тур по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва. При этом обращение к лэйблу и Максиму Фадееву с просьбой разъяснить ситуацию осталось без ответа.

Концерт Закировой должен был пройти 10 августа на крыше «Астор-Плазы».

Из сообщений в СМИ стало известно, что организаторы концерта Закировой в Ростове пообещали в ближайшее время разместить в соцсети подробную информацию о возврате билетов.

Сам Максим Фадеев ответил в сети Instagram на нападки звезды, что самый быстрый способ привести себя в порядок снять с ушей лапшу, с души — камень, с шеи — обнаглевших людей. «Всё! Вы в идеальной форме», — прокомментировал ситуацию Фадеев.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста из Ростова-на-Дону примет участие в концерте в Кремле, где исполнит песни Виктора Цоя.

#Культура#Новости
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