Наргиз Закирова отменила концерт в Ростове из-за проблем с Максимом Фадеевым

Posted 8 августа 2019, 15:16
Published 8 августа 2019, 15:16
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По словам Закировой, об отмене концерта она узнала за сутки до отъезда в гастрольный тур. Она написала, что организаторы получили письмо от лейбла MALFA о том, что Наргиз, якобы, отказывается ехать в тур.
«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла „MALFA“ запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру». Певица добавила, что ее августовский тур по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва. При этом обращение к лэйблу и Максиму Фадееву с просьбой разъяснить ситуацию осталось без ответа.
Концерт Закировой должен был пройти 10 августа на крыше «Астор-Плазы».
Из сообщений в СМИ стало известно, что организаторы концерта Закировой в Ростове пообещали в ближайшее время разместить в соцсети подробную информацию о возврате билетов.
Сам Максим Фадеев ответил в сети Instagram на нападки звезды, что самый быстрый способ привести себя в порядок снять с ушей лапшу, с души — камень, с шеи — обнаглевших людей. «Всё! Вы в идеальной форме», — прокомментировал ситуацию Фадеев.
Ранее сообщалось, что рэпер Баста из Ростова-на-Дону примет участие в концерте в Кремле, где исполнит песни Виктора Цоя.