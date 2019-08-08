Сотрудники автосервиса в Ростове угнали и разбили автомобиль телеведущего Соколова

Posted 8 августа 2019, 13:26
Published 8 августа 2019, 13:26
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
По словам Соколова, сотрудники автосервиса угнали его машину и попали в дорожно-транспортное происшествие. После этого виновники ДТП скрылись.
Отмечается, что владельца автомобиля оповестили о случившемся через 17 часов после аварии. Она произошла в ночь на 7 августа на улице Обсерваторной.
«Я в шоковом состоянии, так как снимал подобные репортажи, но не думал, что сам окажусь в этой ситуации. В данный момент я провожу свое расследование», — написал ведущий.
Ранее в Ростовской области столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали две женщины-пассажирки.
Добавим, что Соколов является ведущим программы новостей на канале «Россия 24».