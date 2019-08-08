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Posted 8 августа 2019, 13:26

Published 8 августа 2019, 13:26

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Сотрудники автосервиса в Ростове угнали и разбили автомобиль телеведущего Соколова

8 августа 2019, 13:26
В Ростове-на-Дону ведущий одного из федеральных телеканалов Николай Соколов лишился автомобиля, об этом мужчина сам сообщил в Instagram.

По словам Соколова, сотрудники автосервиса угнали его машину и попали в дорожно-транспортное происшествие. После этого виновники ДТП скрылись.

Отмечается, что владельца автомобиля оповестили о случившемся через 17 часов после аварии. Она произошла в ночь на 7 августа на улице Обсерваторной.

«Я в шоковом состоянии, так как снимал подобные репортажи, но не думал, что сам окажусь в этой ситуации. В данный момент я провожу свое расследование», — написал ведущий.

Ранее в Ростовской области столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали две женщины-пассажирки.

Добавим, что Соколов является ведущим программы новостей на канале «Россия 24».

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