Ростовская модель Лопырева рассказала о любви к женатым мужчинам

Она рассказала, что надо жить сейчас, пока бьется сердце и забыть о правилах, которые придумали другие. «Просто люби — мужчину, ребенка, свое дело, потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить», — написала ростовчанка.