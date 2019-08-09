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Posted 9 августа 2019, 07:41

Published 9 августа 2019, 07:41

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Ростовская модель Лопырева рассказала о любви к женатым мужчинам

9 августа 2019, 07:41
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону рассказала своим подписчикам, какими принципами она руководствуется по жизни, сообщается в Instagram девушки.

Она рассказала, что надо жить сейчас, пока бьется сердце и забыть о правилах, которые придумали другие. «Просто люби — мужчину, ребенка, свое дело, потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить», — написала ростовчанка.

«Лично я считаю, что если мужчины уходят из семьи, то тут другая женщина не при делах. Никто насильно никого не уводит, у каждого человека своя голова. Жены всегда ищут врагов в других женщинах, а лучше бы на себя посмотрели со стороны», — написала одна из подписчиц.

Лопырева положительно ответила на этот комментарий. Добавим, что модель родила от бизнесмена Игоря Булатова, который из-за нее ушел из семьи. Из-за этого подписчики пары часто их критикуют.

#Общество#Новости
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