Ростовская модель Лопырева рассказала о любви к женатым мужчинам

Posted 9 августа 2019, 07:41
Published 9 августа 2019, 07:41
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Она рассказала, что надо жить сейчас, пока бьется сердце и забыть о правилах, которые придумали другие. «Просто люби — мужчину, ребенка, свое дело, потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить», — написала ростовчанка.
«Лично я считаю, что если мужчины уходят из семьи, то тут другая женщина не при делах. Никто насильно никого не уводит, у каждого человека своя голова. Жены всегда ищут врагов в других женщинах, а лучше бы на себя посмотрели со стороны», — написала одна из подписчиц.
Лопырева положительно ответила на этот комментарий. Добавим, что модель родила от бизнесмена Игоря Булатова, который из-за нее ушел из семьи. Из-за этого подписчики пары часто их критикуют.