В Пролетарском районе Ростова масштабно отметят День города

«В День города у нас будут организованы многочисленные мероприятия для детей и молодежи. В частности, мы проведем арт-пикник — целый день в парке будут выступать молодежные группы. Также для всех желающих специалисты проведут мастер-классы по фотографии, будут подготовлены обширные фотозоны на территории парка. Приходите, будет очень интересно», — сказала директор парка Вити Черевичкина Наталья Савчук.