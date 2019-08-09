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Posted 9 августа 2019, 14:40

Published 9 августа 2019, 14:40

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Пролетарском районе Ростова масштабно отметят День города

9 августа 2019, 14:40
Сюжет
Эксклюзив
Почти все центральные городские и областные мероприятия Ростова-на-Дону проводятся в Пролетарском районе, к 270-летию города для жителей и гостей города подготовили десятки интересных мероприятий, рассказала во время пресс-тура заместитель главы администрации Пролетарского района Виктория Добрицкая.

Пролетарский район — один из культурных центров Ростова, и традиционно на Театральной площади, у Мемориальных комплексов «Воинам освободителям» и «Павшим воинам» у вечного огня в сквере имени Фрунзе, проходят все главные праздничные мероприятия.

«Пролетарский район активно готовится к празднованию Дня города, и этот год не станет исключением. Юбилейный год для города совпадает с 90-летием нашего района, и большая часть мероприятий в течение всего 2019 года проходит под знаком — 90 лет Пролетарскому району», — сказала Добрицкая.

Центром притяжения для горожан и гостей Ростова также является парк Революции и парк Вити Черевичкина. В День города здесь проведут яркие массовые мероприятия. В прошлом году в городском парке Вити Черевичкина после капитального ремонта открыли детский бассейн с современной системой очистки воды. Многолетняя эпопея с неработающим бассейном завершена. Также здесь в конце прошлого года состоялось открытие отремонтированного театра сказок.

«В День города у нас будут организованы многочисленные мероприятия для детей и молодежи. В частности, мы проведем арт-пикник — целый день в парке будут выступать молодежные группы. Также для всех желающих специалисты проведут мастер-классы по фотографии, будут подготовлены обширные фотозоны на территории парка. Приходите, будет очень интересно», — сказала директор парка Вити Черевичкина Наталья Савчук.

Кроме того, в преддверии праздника — 23 августа на Фонтанной площади состоится фестиваль «Танцы». На огромной сцене перед театром Горького, с множеством звукового и светового оборудования будет дан старт очередного сезона телепроекта «Танцы». В Программе планируются творческие выступления коллективов танцевальных школ города Ростова-на-Дону, танцевальные конкурсы для жителей города, ди-джей, выступление и мастер-класс участников шоу «Танцы». Шоу пройдет с 16.00 до 22.00.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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