В Пролетарском районе Ростова строятся современные детские сады и школы

Posted 9 августа 2019, 14:20
Published 9 августа 2019, 14:20
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Всего в Пролетарском районе 22 дошкольных образовательных учреждения, два лицея, две гимназии, 5 — учреждений дополнительного образования. В дошкольных учреждениях воспитываются почти шесть тысяч детей, в настоящий момент в районе обеспеченность местами в детсадах составляет 100%.
«Завершено строительство школы в микрорайоне Красный Аксай на 1100 мест. Новая школа станет вторым корпусом лицея № 11. Сейчас идёт процесс ее оснащения. К февралю 2020 года завершится капитальный ремонт лицея № 13, реконструируется детский сад „8 марта“ — № 101, это будет 3-х групповой детский сад в центральной части района, реконструкцию планируют завершить к декабрю 2019 года, детский сад планируется присоединить к детскому саду № 126», — сказал Кукин.
Кроме того, в Пролетарском районе на улице Вересаева строится детский сад на 300 мест. Также на этой улице в 2020 году начнётся строительство школы на 1424 места. Проект школы уже разработан, он проходит государственную экспертизу. Этим летом проводится масштабное благоустройство территории детского сада № 209, где заменят ограждения, оборудуют детские и спортивные площадки.
В приоритетных планах у районной администрации числятся: благоустройство школ № 94, 8 и 81 и ремонт бассейнов в детских садах № 75 и 209 в 2020 году. В ближайших планах открытие школы в микрорайоне Красный Аксай, детского сада на Нижненольной, открытие после капитального ремонта лицея № 13.
За последние два года сразу 3 детских сада Пролетарского района стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019» — это детские сады 75, 273 и 291.