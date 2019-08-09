В Пролетарском районе Ростова строятся современные детские сады и школы

Кроме того, в Пролетарском районе на улице Вересаева строится детский сад на 300 мест. Также на этой улице в 2020 году начнётся строительство школы на 1424 места. Проект школы уже разработан, он проходит государственную экспертизу. Этим летом проводится масштабное благоустройство территории детского сада № 209, где заменят ограждения, оборудуют детские и спортивные площадки.