«Обещал жениться»: обманутая ростовчанка разрисовала машину любовника

Posted 12 августа 2019, 14:08
Published 12 августа 2019, 14:08
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
На опубликованном снимке видно иномарку, на лобовом стекле которой красной краской написано «Балабол». Автомобиль был припаркован в Северном микрорайоне.
В комментариях по этому поводу развернулась дискуссия, так как всем стала интересна причина такого поступка. Некоторые предположили, что мужчина пообещал жениться на любовнице, но не сдержал свое слово.
«Он говорил, что у него Mercedes, а оказалась машина подешевле», — пошутили пользователи. Другие раскритиковали такие методы.