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Posted 12 августа 2019, 14:08

Published 12 августа 2019, 14:08

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

«Обещал жениться»: обманутая ростовчанка разрисовала машину любовника

12 августа 2019, 14:08
В Ростове-на-Дону краской разрисовали очередной автомобиль из-за недовольства поступками водителя, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном снимке видно иномарку, на лобовом стекле которой красной краской написано «Балабол». Автомобиль был припаркован в Северном микрорайоне.

В комментариях по этому поводу развернулась дискуссия, так как всем стала интересна причина такого поступка. Некоторые предположили, что мужчина пообещал жениться на любовнице, но не сдержал свое слово.

«Он говорил, что у него Mercedes, а оказалась машина подешевле», — пошутили пользователи. Другие раскритиковали такие методы.

Ранее ростовчанка разрисовала автомобиль изменившего ей мужчины.

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