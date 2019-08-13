Штраф за недоеденный обед ввело одно из кафе в Чехии

В ресторане в поселке Добромержице посетителей кормят по принципу «шведского стола», при этом обед из мясных блюд с гарниром стоит 97 крон или 275 рублей. После еды посетители должны показать свою тарелку и, если на ней что-либо останется, заплатить еще 50 крон штрафа.