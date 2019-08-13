Штраф за недоеденный обед ввело одно из кафе в Чехии

Posted 13 августа 2019, 13:29
Published 13 августа 2019, 13:29
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В ресторане в поселке Добромержице посетителей кормят по принципу «шведского стола», при этом обед из мясных блюд с гарниром стоит 97 крон или 275 рублей. После еды посетители должны показать свою тарелку и, если на ней что-либо останется, заплатить еще 50 крон штрафа.
Отказаться от оплаты не получится, администрация кафе записывает паспортные данные уклоняющихся и добивается возмещения в судебном порядке. Отмечается, что так ресторан борется с «расточительным отношением» к блюдам.
Ранее оказалось, что просящая милостыню пенсионерка в Ростове тратит деньги на «Макдоналдс».