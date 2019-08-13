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Posted 13 августа 2019, 13:29

Published 13 августа 2019, 13:29

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Штраф за недоеденный обед ввело одно из кафе в Чехии

13 августа 2019, 13:29
Штраф почти в половину стоимости обеда ввело одно из кафе в Чехии за оставленную на тарелке еду, сообщили «Новые известия».

В ресторане в поселке Добромержице посетителей кормят по принципу «шведского стола», при этом обед из мясных блюд с гарниром стоит 97 крон или 275 рублей. После еды посетители должны показать свою тарелку и, если на ней что-либо останется, заплатить еще 50 крон штрафа.

Отказаться от оплаты не получится, администрация кафе записывает паспортные данные уклоняющихся и добивается возмещения в судебном порядке. Отмечается, что так ресторан борется с «расточительным отношением» к блюдам.

Ранее оказалось, что просящая милостыню пенсионерка в Ростове тратит деньги на «Макдоналдс».

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