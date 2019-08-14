Метровую рыбу удалось поймать ростовчанину

Posted 14 августа 2019, 05:33
Published 14 августа 2019, 05:33
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Автор публикации разместил фото, на котором показал держащего в руке рыбу мужчину. Ее длина составила около одного метра.
Пользователи в комментариях похвалили рыбака за такой улов. Они начали интересоваться, где он поймал такую рыбу, но ответа не последовало.
«По новому закону, скоро такой улов будет уже незаконным. Поэтому надо готовить деньги на штрафы или менять хобби» — написал один из пользователей в комментариях.
Ранее жительница Ростова-на-Дону во время рыбалки выловила полуметровую рыбу. Сколько именно весила пойманная рыба, остается загадкой.