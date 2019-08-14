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Posted 14 августа 2019, 20:30

Published 14 августа 2019, 20:30

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Сеансом стриптиза и комедии назвали откровенные видео ростовской модели Котовой

14 августа 2019, 20:30
В Интернете началось бурное обсуждение видеоролика, на котором певица из Ростовской области Татьяна Котова примеряет на себя наряды, сообщатся в Instagram девушки

Ростовчанка периодически публикует ролики, на которых она под музыку примеряет различную одежду. При этом девушка танцует и кривляется, обычные наряды на видео чередуются с откровенными.

«День для веселья и дурачеств, для новых начинаний, для розовых юбок и мандариновых шорт. Смотри новое видео и окунись в мое настроение», — подписала Котова свое последнее видео.

В ролике кроме одежды были показаны и неудачные моменты со съемок. «Ваши зарисовки по смене стиля словно бесконечный сеанс стриптиза и комедии, оторваться невозможно», — написала одна из подписчиц. Котова поблагодарила ее за юморной и добрый отзыв.

«Образы как всегда огонь, хочу вас к себе в стилисты», — добавила другая подписчица.

Ранее Котова поразила слишком откровенным купальником подписчиков.

#Общество#Новости
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