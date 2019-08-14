Сеансом стриптиза и комедии назвали откровенные видео ростовской модели Котовой

Posted 14 августа 2019, 20:30
Published 14 августа 2019, 20:30
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Ростовчанка периодически публикует ролики, на которых она под музыку примеряет различную одежду. При этом девушка танцует и кривляется, обычные наряды на видео чередуются с откровенными.
«День для веселья и дурачеств, для новых начинаний, для розовых юбок и мандариновых шорт. Смотри новое видео и окунись в мое настроение», — подписала Котова свое последнее видео.
В ролике кроме одежды были показаны и неудачные моменты со съемок. «Ваши зарисовки по смене стиля словно бесконечный сеанс стриптиза и комедии, оторваться невозможно», — написала одна из подписчиц. Котова поблагодарила ее за юморной и добрый отзыв.
«Образы как всегда огонь, хочу вас к себе в стилисты», — добавила другая подписчица.
Ранее Котова поразила слишком откровенным купальником подписчиков.