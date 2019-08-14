Сеансом стриптиза и комедии назвали откровенные видео ростовской модели Котовой

В ролике кроме одежды были показаны и неудачные моменты со съемок. «Ваши зарисовки по смене стиля словно бесконечный сеанс стриптиза и комедии, оторваться невозможно», — написала одна из подписчиц. Котова поблагодарила ее за юморной и добрый отзыв.