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Posted 15 августа 2019, 08:39

Published 15 августа 2019, 08:39

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Более 50 млн руб потратят на ремонт аварийного водовода в Шахтах

15 августа 2019, 08:39
Глава Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить свыше 50 миллионов рублей на замену аварийного участка водовода, сообщает правительство региона.

Всего из резервного фонда выделили 52,6 миллиона рублей, которые пойдут на покупку необходимых для работ материалов. В том числе специалисты приобретут трубы различных диаметров и детали.

«Рабочим предстоит заменить четыре километра водовода. Работы пройдут от улицы Фруктовой до улицы Престольной», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонт завершится до конца года. Ранее горожане жаловались на частые порывы труб и перебои с водой, также они обращались за помощью к губернатору.

Ранее появилась информация, что ремонт моста на дороге Азов — Ейск завершится в октябре.

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