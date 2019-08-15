Более 50 млн руб потратят на ремонт аварийного водовода в Шахтах

Posted 15 августа 2019, 08:39
Published 15 августа 2019, 08:39
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Всего из резервного фонда выделили 52,6 миллиона рублей, которые пойдут на покупку необходимых для работ материалов. В том числе специалисты приобретут трубы различных диаметров и детали.
«Рабочим предстоит заменить четыре километра водовода. Работы пройдут от улицы Фруктовой до улицы Престольной», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ремонт завершится до конца года. Ранее горожане жаловались на частые порывы труб и перебои с водой, также они обращались за помощью к губернатору.