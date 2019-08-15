Гостя убили во время свадьбы в Ростовской области

Posted 15 августа 2019, 09:15
Published 15 августа 2019, 09:15
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Инцидент произошел на турбазе 10 августа. Во время свадьбы гости со стороны жениха и невесты, двое мужчин, подрались. Что именно не поделили гости — пока устанавливают следователи. Конфликтующие находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Один из ударов в область головы пострадавшего оказался смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Свидетели ЧП вызвали сотрудников правоохранительных органов.
«Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, ему грозит до десяти лет колонии», — рассказал источник.
Ранее в Сочи 16-летняя школьница зарезала брата своего парня.