Гостя убили во время свадьбы в Ростовской области

Инцидент произошел на турбазе 10 августа. Во время свадьбы гости со стороны жениха и невесты, двое мужчин, подрались. Что именно не поделили гости — пока устанавливают следователи. Конфликтующие находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Один из ударов в область головы пострадавшего оказался смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Свидетели ЧП вызвали сотрудников правоохранительных органов.