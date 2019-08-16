В Ростове сожгли 466 контрафактных шуб и курток

Posted 16 августа 2019, 05:16
Published 16 августа 2019, 05:16
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
В Ростове-на-Дону на рынке «Восточный» прошла проверка продаваемой одежды. В том числе это коснулось меховых изделий, женской и мужской одежды.
«На товарах не было информации на русском языке и маркировки. В отношении владельца завели дело об административном правонарушении, всю продукцию арестовали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что предпринимателя оштрафовали, а всю одежду сожгли.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области уничтожат более 800 шуб из натурального меха, которые изъяли в ходе проверок. Их стоимость составляет 40 миллионов рублей.