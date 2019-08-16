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Posted 16 августа 2019, 05:16

Published 16 августа 2019, 05:16

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

В Ростове сожгли 466 контрафактных шуб и курток

16 августа 2019, 05:16
В Ростове-на-Дону уничтожили 466 единиц одежды, на которой отсутствовала необходимая маркировка, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ростове-на-Дону на рынке «Восточный» прошла проверка продаваемой одежды. В том числе это коснулось меховых изделий, женской и мужской одежды.

«На товарах не было информации на русском языке и маркировки. В отношении владельца завели дело об административном правонарушении, всю продукцию арестовали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предпринимателя оштрафовали, а всю одежду сожгли.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области уничтожат более 800 шуб из натурального меха, которые изъяли в ходе проверок. Их стоимость составляет 40 миллионов рублей.

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#Общество#Новости
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