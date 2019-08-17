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Posted 17 августа 2019, 08:56

Published 17 августа 2019, 08:56

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Тренер ФК «Ростов» уснул в кинотеатре

17 августа 2019, 08:56
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заснул во время просмотра фильма в кинотеатре, сообщил Карпин в Instagram.

Тренер разместил фото, на котором он сидит с закрытыми глазами рядом с супругой. Она и сделала снимок. «Когда любимая супруга привела в кино», — написал Карпин.

Снимок набрал более 15 тысяч лайков. Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этой ситуации.

«На самом деле это не так. Это не в кино, а на матче „Ростов“ — „Динамо“ в прошлом сезоне», — пошутил один из подписчиков.

«И снится Карпину, как он выиграл чемпионат России с „Ростовом“ и вышел в финал Лиги чемпионов», — прозвучало в комментариях.

Ранее тренер ФК «Ростов» посоветовал не обижаться игрокам, которым он не дает играть.

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