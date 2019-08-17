Тренер ФК «Ростов» уснул в кинотеатре

Posted 17 августа 2019, 08:56
Published 17 августа 2019, 08:56
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Тренер разместил фото, на котором он сидит с закрытыми глазами рядом с супругой. Она и сделала снимок. «Когда любимая супруга привела в кино», — написал Карпин.
Снимок набрал более 15 тысяч лайков. Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этой ситуации.
«На самом деле это не так. Это не в кино, а на матче „Ростов“ — „Динамо“ в прошлом сезоне», — пошутил один из подписчиков.
«И снится Карпину, как он выиграл чемпионат России с „Ростовом“ и вышел в финал Лиги чемпионов», — прозвучало в комментариях.