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Posted 18 августа 2019, 15:52

Published 18 августа 2019, 15:52

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

ФК «Ростов» всухую проиграл «Уфе»

18 августа 2019, 15:52
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье проиграл в матче против «Уфы» со счетом 2:0, говорится на сайте ростовского клуба.

Игру организовали в Уфе, на которую приехали 30 болельщиков «Ростова». Главный тренер Валерий Карпин впервые за шесть туров изменил стартовый состав команды.

В середине первого тайма ростовчане пропустили необязательный гол. Позже «Ростов» мог сравнять счет, но вратарь спас ворота.

На 80-й минуте «Уфа» удвоила счет, после чего до конца встречи счет так и не изменился. Следующая игра «Ростова» состоится с «Рубином» 25 августа.

Матч прошел в рамках чемпионата России. Ранее тренер ФК «Ростов» посоветовал не обижаться игрокам, которым он не дает играть.

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