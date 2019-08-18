ФК «Ростов» всухую проиграл «Уфе»

Posted 18 августа 2019, 15:52
Published 18 августа 2019, 15:52
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Игру организовали в Уфе, на которую приехали 30 болельщиков «Ростова». Главный тренер Валерий Карпин впервые за шесть туров изменил стартовый состав команды.
В середине первого тайма ростовчане пропустили необязательный гол. Позже «Ростов» мог сравнять счет, но вратарь спас ворота.
На 80-й минуте «Уфа» удвоила счет, после чего до конца встречи счет так и не изменился. Следующая игра «Ростова» состоится с «Рубином» 25 августа.
Матч прошел в рамках чемпионата России. Ранее тренер ФК «Ростов» посоветовал не обижаться игрокам, которым он не дает играть.