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Альфа-Банк — лучший банк в России для состоятельных клиентов по версии GlobalBanking

19 августа 2019, 13:14
Фото: Альфа-Банк
Альфа-Банк — лучший банк в России, оказывающий услуги для состоятельных клиентов, по результатам международного конкурса GlobalBanking and Finance Review Awards. Банк одержал победу в номинации Best Private Bank Russia 2019.

«Мы благодарны экспертному совету за высокую оценку нашей работы, а также нашим клиентам за доверие и выбор Альфа-Банка в качестве надежного финансового партнера. Наша цель — создать лучший сервис private banking для клиентов. Для этого мы будем продолжать активно развивать наше продуктовое предложение, команду и, конечно, наши технологии, — комментирует руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Global Banking & Finance Review Awards — один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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