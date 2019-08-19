Альфа-Банк — лучший банк в России для состоятельных клиентов по версии GlobalBanking

«Мы благодарны экспертному совету за высокую оценку нашей работы, а также нашим клиентам за доверие и выбор Альфа-Банка в качестве надежного финансового партнера. Наша цель — создать лучший сервис private banking для клиентов. Для этого мы будем продолжать активно развивать наше продуктовое предложение, команду и, конечно, наши технологии, — комментирует руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.