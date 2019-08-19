Дания прекратила разговоры о покупке Гренландии Трампом

Как передает RT, по словам политика, премьер-министр Гренландии придерживается того же мнения и уже четко дал понять, что остров не продается. Премьер Дании также подчеркнула, что они хотели бы решить много актуальных для страны вопросов совместно с руководством США. Например, укрепление сотрудничества в Арктике. Фредериксен напомнила, что ее страна готовится к приезду Трампа, намеченному на сентябрь.