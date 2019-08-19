Дания прекратила разговоры о покупке Гренландии Трампом

Как передает RT, по словам политика, премьер-министр Гренландии придерживается того же мнения и уже четко дал понять, что остров не продается. Премьер Дании также подчеркнула, что они хотели бы решить много актуальных для страны вопросов совместно с руководством США. Например, укрепление сотрудничества в Арктике. Фредериксен напомнила, что ее страна готовится к приезду Трампа, намеченному на сентябрь.
Ранее Дональд Трамп отреагировал на сообщение об «идее» купить самый большой остров на планете, заявив, что это является стратегическим вопросом, который не стоит на повестке дня.