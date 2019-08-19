Экс-жену лидера кущевской банды и ее брата продержат в СИЗО Ростова ещё два месяца

Наталья и Иван Стришние обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесмена в Краснодарском крае в 2010 году. Дело возбудили в мае после обращения бизнесмена в полицию.
Вячеслав Цеповяз — один из лидеров кущевской банды и бывший муж Натальи Стришней. Они развелись после того, как Цеповяза посадили за громкое убийство в составе банды 12 человек.
По словам источника RostovGazeta, арест Стришних может быть связан со скандалом из-за условий содержания Цеповяза в тюрьме. Его жена распространила фотографии в сети, где Цеповяз вольготно пьёт алкоголь и есть морепродукты, находясь в колонии.
«Стришним продлили арест до 23 октября», — отметили в суде.