Экс-жену лидера кущевской банды и ее брата продержат в СИЗО Ростова ещё два месяца

По словам источника RostovGazeta, арест Стришних может быть связан со скандалом из-за условий содержания Цеповяза в тюрьме. Его жена распространила фотографии в сети, где Цеповяз вольготно пьёт алкоголь и есть морепродукты, находясь в колонии.