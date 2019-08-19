На 11% подорожала школьная форма в Ростове за год

При этом дороже всего сборы в школу обойдутся жителям Москвы, в 3,326 тысячи рублей из которых 1,312 тысячи рублей уйдут на форму. В соседнем с Ростовом Краснодаре стоимость базового школьного комплекта снизилась на 2% до 2,33 тысячи рублей, а школьной формы — увеличилась на 5% до 894 рублей.