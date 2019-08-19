На 11% подорожала школьная форма в Ростове за год

В 2019 году школьная форма в Ростове в среднем стоит 1,123 тысячи рублей против 1,015 тысячи рублей годом ранее.
В среднем сборы в школу одного ребенка ростовской семье в 2019 году обойдутся в 2,5 тысячи рублей, включая школьную форму. Стоимость базового школьного комплекта с 2018 года выросла в городе на 4%.
При этом дороже всего сборы в школу обойдутся жителям Москвы, в 3,326 тысячи рублей из которых 1,312 тысячи рублей уйдут на форму. В соседнем с Ростовом Краснодаре стоимость базового школьного комплекта снизилась на 2% до 2,33 тысячи рублей, а школьной формы — увеличилась на 5% до 894 рублей.
Напомним, жителей Ростова-на-Дону попросили обращаться в правоохранительные органы, если в школе занимаются поборами.