«Почетный эскорт»: истребители Швейцарии сопровождали правительственный борт России

На борту российского самолета находились делегация и журналисты из кремлевской рабочей группы. Среди пассажиров также числятся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. Самолет направлялся из Москвы в Морсель для подготовки встречи лидеров России и Франции, сообщает RT.
При входе самолета в воздушное пространство Швейцарии, на высоте свыше 10 тысяч метров с ним поравнялись два истребителя «Хорнет». Они расположились по обеим сторонам самолета и сопровождали борт до его приближения к воздушной границе с Францией.
Как отметил Дмитрий Песков, это не первый подобный случай. В 2016 году Швейцария также отправила истребители на сопровождение борта с российской делегацией, назвав это актом гостеприимства. Тогда на этот счет Владимир Путин заявил, что будет считать это «почетным эскортом».