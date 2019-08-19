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«Почетный эскорт»: истребители Швейцарии сопровождали правительственный борт России

19 августа 2019, 15:01
Фото: pixabay.com
ВВС Швейцарии отправили на сопровождение правительственного самолета «Россия» два истребителя «Хорнет», которые следовали за ним до французской границы.

На борту российского самолета находились делегация и журналисты из кремлевской рабочей группы. Среди пассажиров также числятся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. Самолет направлялся из Москвы в Морсель для подготовки встречи лидеров России и Франции, сообщает RT.

При входе самолета в воздушное пространство Швейцарии, на высоте свыше 10 тысяч метров с ним поравнялись два истребителя «Хорнет». Они расположились по обеим сторонам самолета и сопровождали борт до его приближения к воздушной границе с Францией.

Как отметил Дмитрий Песков, это не первый подобный случай. В 2016 году Швейцария также отправила истребители на сопровождение борта с российской делегацией, назвав это актом гостеприимства. Тогда на этот счет Владимир Путин заявил, что будет считать это «почетным эскортом».

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