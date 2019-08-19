«Почетный эскорт»: истребители Швейцарии сопровождали правительственный борт России

Как отметил Дмитрий Песков, это не первый подобный случай. В 2016 году Швейцария также отправила истребители на сопровождение борта с российской делегацией, назвав это актом гостеприимства. Тогда на этот счет Владимир Путин заявил, что будет считать это «почетным эскортом».