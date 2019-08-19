Сеть взорвало фото торчащей из ямы машины в Таганроге

«Вечером и ночью дождь был сильный, как вариант, он со своим светом не заметил яму, а вы сразу в алкаши записали его. Вы ездили на нашей классике в ливень? Ни от света, ни от дворников нет никакого толку в такую погоду», — заступились некоторые горожане.