rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сеть взорвало фото торчащей из ямы машины в Таганроге

19 августа 2019, 19:45
Фото: Авто Ростов-на-Дону | Регион 61/vk
В Таганроге Ростовской области машина влетела в очень глубокую яму и осталась в вертикальном положении, рассказали в соцсетях очевидцы.

Рабочие на улице Пальмиро Тольятти вырыли большую яму для проведения ремонтных работ. При этом ограждать яму они не стали.

По словам очевидцев, водитель ВАЗа очень торопился в магазин и не заметил канаву. Она залетел в яму, из-за чего автомобиль оказался в вертикальном положении.

Информация о происшествии разлетелась по многим пабликам в социальных сетях. Сам автомобиль позже удалось вытащить, однако он получил вмятины.

Пользователи в комментариях предположили, что водитель был пьяным, так как не увидел гору земли.

«Вечером и ночью дождь был сильный, как вариант, он со своим светом не заметил яму, а вы сразу в алкаши записали его. Вы ездили на нашей классике в ливень? Ни от света, ни от дворников нет никакого толку в такую погоду», — заступились некоторые горожане.

Материалы по теме
Правоохранители задержали водителя автобуса попавшего в ДТП под Новороссийском В Саратовской области по меньшей мере десять человек пострадали в ДТП Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с двумя ВАЗами под Ростовом
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28