Сеть взорвало фото торчащей из ямы машины в Таганроге

Рабочие на улице Пальмиро Тольятти вырыли большую яму для проведения ремонтных работ. При этом ограждать яму они не стали.
По словам очевидцев, водитель ВАЗа очень торопился в магазин и не заметил канаву. Она залетел в яму, из-за чего автомобиль оказался в вертикальном положении.
Информация о происшествии разлетелась по многим пабликам в социальных сетях. Сам автомобиль позже удалось вытащить, однако он получил вмятины.
Пользователи в комментариях предположили, что водитель был пьяным, так как не увидел гору земли.
«Вечером и ночью дождь был сильный, как вариант, он со своим светом не заметил яму, а вы сразу в алкаши записали его. Вы ездили на нашей классике в ливень? Ни от света, ни от дворников нет никакого толку в такую погоду», — заступились некоторые горожане.